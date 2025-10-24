De la generació beta
Segons el McCrindle Research Institute (Austràlia), els nens i nenes que han nascut a partir del gener de 2025 pertanyen a una nova generació: la generació beta.
Són els primers que creixeran plenament immersos en l’era de la intel·ligència artificial. Si els mil·lennials van viure la irrupció d’internet i la generació Z la dels mòbils i les xarxes socials, els beta sembla que ho faran amb assistents digitals, robots empàtics i algoritmes que els acompanyaran des de la llar d’infants fins a la vida adulta.
Aquesta generació no “aprendrà a fer servir la IA”, sinó que ja creixerà amb ella. La tecnologia formarà part del seu dia a dia d’una manera natural, invisible i omnipresent. Així, els infants beta tindran accés a una quantitat d’informació inimaginable i aprendran en entorns personalitzats i immersius, però també hauran de saber gestionar la distracció, el soroll digital i la pèrdua de privacitat.
Diu l’informe que la generació beta serà també més global i més conscient: aquests nens creixeran en un planeta en crisi climàtica i viuran en una societat hiperconnectada i en constant transformació.
Tanmateix, aquesta projecció cap al futur s’ha d’entendre des d’una mirada crítica i contextualitzada. La capacitat d’aquesta generació per desplegar tot el seu potencial dependrà de factors estructurals que avui encara limiten l’accés equitatiu a la tecnologia.
El món continua dividit entre qui pot beneficiar-se de la transformació digital i qui en resta al marge. Idealment, la generació beta pot ser el motor d’un nou paradigma de convivència amb la tecnologia, però això exigirà institucions capaces d’adaptar-se, lideratges amb visió i una ciutadania compromesa amb el bé comú.