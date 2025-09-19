De tradició i talent creatiu
Aquests dies, l’arribada de les festes de Santa Tecla i la Misericòrdia ja es respira als carrers de Tarragona i Reus, que es preparen per abordar uns dies d’intensa activitat cultural i ciutadana... Els programes de Santa Tecla i la Misericòrdia d’aquest 2025 ens mostren -una vegada més- fins a quin punt les festes majors són un espai de trobada entre la tradició i la creació contemporània. Així, als actes populars més arrelats — gegants, diables, castells, balls parlats o cercaviles— s’hi afegeixen exposicions, conferències, espectacles de circ, concerts i propostes artístiques que sempre ens aporten noves perspectives. D’aquesta manera, les festes esdevenen una plataforma on la tradició i les formes culturals actuals conviuen, i on el talent dels creadors locals guanya visibilitat i reconeixement enmig de l’efervescència ciutadana. La festa no es limita, doncs, a reproduir el llegat del folklore, sinó que el posa en diàleg amb els llenguatges actuals dels artistes locals, així, aquest any, l’artista tarragonina Bet Díez, coneguda com a Anduluplandu, ha dissenyat el cartell de Santa Tecla 2025 i l’artista cambrilenca Nuri Mariné va inaugurar fa uns dies la seva exposició “El peix cau del cel” al Tinglado 1 del Port de Tarragona.
El paper que ha de tenir la creació contemporània dins les grans festes populars o saber com garantir que l’artista del territori tingui una visibilitat sostinguda en el temps que vagi més enllà de les festes és una qüestió sobre la qual cal reflexionar. Clarament, la resposta a aquests reptes no depèn només de la voluntat individual dels creadors i necessita una estratègia compartida entre institucions i teixit artístic. El capital creatiu que tenim al camp no és gens escàs, però de vegades es pot veure limitat per la manca de canals de continuïtat. Reconèixer -doncs- els artistes locals com a part activa de la cultura popular contemporània és un pas imprescindible per consolidar un ecosistema sòlid i de mirada llarga.