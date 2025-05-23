De cultura i actitud
El passat dissabte 17 de maig es celebrava la Nit dels Museus, la primera llarga nit dels museus (en alemany: Lange Nacht der Museen), va tenir lloc a Berlín el 1997. Des d’aleshores, el concepte ha crescut exponencialment i ha estat acollit amb entusiasme arreu del món, arribant a més de 120 ciutats a Europa i més enllà. L’èxit d’aquesta iniciativa rau en la seva capacitat per apropar la cultura al carrer, per fer-la viva, nocturna i compartida. Obrir museus a la nit -segons els creadors de la iniciativa- és una manera de dir que el coneixement ha d’estar a l’abast de tothom, i a tota hora. Així, mentre les ciutats s’omplien d’activitats culturals gratuïtes que anaven des de visites guiades fins a exposicions i tallers, vam tenir l’oportunitat de redescobrir el patrimoni que ens envolta i al que - per mil motius diferents - no li parem tota l’atenció que caldria.
En paral·lel, aquest mateix dia el Teatre Tarragona acollia un concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. Conegut per la seva capacitat de fusionar la tradició amb la modernitat, Roger Mas, acompanyat de músics excel·lents, va oferir un repertori que combinava cançons populars amb composicions pròpies i llengües diverses. La seva proposta musical –sovint íntima, profunda i arrelada– convidava a parar i a pensar. Mas va reclamar -també- més actitud i valentia en la defensa de la nostra identitat. Així, la nit del 17 -més enllà de la coincidència d’una data- va ser una mostra que la cultura pot ser refugi ii que la lluita -de vegades- també es fa amb una veu, una cobla i una ciutat de portes obertes.