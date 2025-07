De ciutats innovadores

Creat: Actualitzat:

La designació de Reus com a Ciutat de la Ciència i la Innovació és un reconeixement merescut a la feina feta en matèria de recerca, desenvolupament i innovació (I+D+I). La capital del Baix Camp s’incorpora així a la Red Innpulso, una xarxa que connecta els municipis més compromesos amb l’impuls del coneixement, la tecnologia i la millora dels serveis públics. Aquesta distinció no és només un segell de prestigi, sinó també una responsabilitat: cal veure com consolidar aquest posicionament i aprofitar-lo per generar un impacte real i sostingut en el temps.

En una aposta per una innovació transversal, que abasta des de la millora de la gestió pública fins a la modernització del teixit empresarial, els 69 projectes presentats en la candidatura municipal tenen com a principals línies d’actuació l’aplicació de la tecnologia per optimitzar els serveis, el foment de la sostenibilitat i el suport a les empreses innovadores. Ara bé, aquest impuls innovador no hauria de quedar-se dins dels límits municipals. Reus és un dels motors econòmics del Camp i té la capacitat de liderar un model de desenvolupament basat en el coneixement i la tecnologia. Per això, caldria que aquest reconeixement -al que ens sumem des d’aquí- es traduís en accions coordinades amb altres municipis de la demarcació, connectades amb la universitat, que generin projectes conjunts i noves oportunitats per a empreses, institucions i ciutadans d’altres localitats. Només així la innovació serà realment transformadora i contribuirà a un territori més competitiu, sostenible i cohesionat.