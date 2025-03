De liles i soirées

Creat: Actualitzat:

El passat cap de setmana ens hem vestit -una vegada més- de color lila per reivindicar els drets de les dones i celebrar els nostres èxits. Entre les múltiples activitats programades al voltant del 8M hi destaquen propostes que fusionen art, literatura i tradició, com la soirée a la Galeria Anquin’s de Reus aquest dissabte 15 de març, o bé l’acte: Les dones a l’odissea de cada dia, celebrat a Tarragona el passat dimecres amb motiu del 8M, a càrrec de les creadores del podcast Les Tres Gràcies, Meritxell Blay, Alba Camarasa i Pineda Vaquer.

Aquests, i tants altres, esdeveniments culturals celebrats aquests dies ens reafirmen el paper de les dones com creadores i protagonistes en l’àmbit de l’art i la cultura. Tot i els actes de reivindicació del 8M -sempre benvinguts- la bretxa de gènere continua sent una realitat preocupant en diversos àmbits de la societat. Pel que fa a la bretxa salarial, les dades més recents mostren que a Catalunya les dones cobren un 19,5% menys que els homes.

En l’àmbit empresarial, la desigualtat persisteix en els càrrecs directius, un informe recent del World Bank indica, les dones ocupen el 31% dels càrrecs de direcció a escala mundial i que només el 22% dels càrrecs directius en empreses grans cotitzades dels països del G20 estan ocupats per dones. La bretxa també es manifesta en l’àmbit científic, on les dones representen només el 33% dels investigadors globalment, i la seva presència en llocs acadèmics superiors baixa al 15% o menys en alguns camps.

Així, mentre gaudim de l’art, la literatura a les diferents soirées d’aquests dies, ens cal recordar totes les desigualtats que cal abordar encara i que la veritable revolució comença quan sortim de la galeria i portem aquest esperit reivindicatiu a tots els racons de la nostra vida.