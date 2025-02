De Paris i Barcelona

Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana, Paris i Barcelona han estat escenaris de dos esdeveniments clau sobre la intel·ligència artificial (IA), que reflecteixen visions diferents però complementàries sobre el futur d’aquesta tecnologia. A Paris, la Cimera d’Acció sobre la IA va reunir mandataris de més de 60 països per debatre la governança global de la IA.

Entre els acords destacats hi ha la creació d’un observatori per avaluar l’impacte energètic de la IA i un manifest que defensa una tecnologia oberta, ètica i sostenible. Tot i això, els Estats Units i el Regne Unit s’han negat a signar-lo, al·legant que una regulació estricta podria frenar la innovació.

La cimera també ha servit per anunciar inversions massives, com els 109.000 milions d’euros destinats per França al desenvolupament de projectes d’IA, amb l’objectiu de posicionar Europa com a líder en aquest sector competitiu. Mentrestant, a Barcelona, el XI Seminari Catalunya Futura celebrat ahir mateix va posar el focus en l’impacte local i social de la IA.

Amb el lema “Modelant el present per transformar el futur”, es va destacar el paper transformador de la IA a la societat del coneixement i el rol que ha de jugar Catalunya com a referent europeu gràcies al seu ecosistema d’empreses tecnològiques, recerca capdavantera i suport institucional.

També s’hi van abordar reptes crucials com la bretxa digital, els biaixos algorítmics o la protecció de dades en un context marcat pel nou Reglament d’IA de la UE, que busca establir entorns de confiança per garantir un desenvolupament responsable i inclusiu.