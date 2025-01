De Londres estant

Creat: Actualitzat:

El mes de gener sempre el marquen dos esdeveniments de referència en l’àmbit de l’educació i la tecnologia. El BETT, que se celebra anualment a Londres i l’Institute for the Future of Education Conference que se celebra a Monterrey. Al BETT, la presència de la Intel·ligència Artificial ha estat més notable que l’any passat, i també més aterrada en solucions pràctiques adreçades al professorat, els centres educatius i òbviament, els estudiants.

Voldria parlar, però, d’una conferència que va tenir lloc a l’IFE de Monterrey, on la investigadora finesa Sanna Järvelä va parlar d’un concepte interessant: la intel·ligència híbrida, que combina les habilitats humanes amb la tecnologia per millorar l’aprenentatge.

No es tracta de substituir els professors per màquines, sinó d’utilitzar la IA per reforçar el pensament crític, la creativitat i l’autonomia. La pregunta que sorgeix no és només què pot fer la IA per nosaltres, sinó com podem aprofitar-la sense perdre allò que ens fa essencialment humans.

Järvelä argumenta que tenir molta informació a l’abast fa que creguem que aprenem, quan en realitat només consumim dades de manera superficial. A més, si ens acostumem que la IA ens doni respostes ràpides, podríem deixar d’esforçar-nos per pensar per nosaltres mateixos. Per això, el repte no és deixar que la IA ho faci tot, sinó trobar la manera d’integrar-la bé.

Cal que aquest ens ajudi a reflexionar, prendre decisions i desenvolupar habilitats pròpies, en lloc de fer-nos més dependents de la tecnologia. El futur de l’educació -siguem a Londres, a Mèxic o a Korea- no estarà marcat únicament per la IA, sinó en la combinació intel·ligent entre la tecnologia i la ment humana. La pregunta és, però, si sabrem utilitzar la IA per millorar els nostres aprenentatges sense perdre la nostra capacitat de pensar.