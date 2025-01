De Trump i les tecnològiques

Creat: Actualitzat:

L’ascens de Donald Trump al poder marca una nova etapa en la política global on s’evidencia el paper destacat que jugaran les grans empreses tecnològiques. Així, la presència de figures destacades com Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i Sundar Pichai en llocs privilegiats a la cerimònia d’investidura de Trump mostrava la connexió estratègica que hi ha entre el poder polític i el tecnològic i apuntava la influència creixent que Silicon Valley tindrà en les decisions polítiques d’un futur ben immediat.

Els dirigents de les empreses més poderoses del món, són conscients que la seva influència no es limita al mercat global, sinó que també juga un paper clau en les polítiques econòmiques, de seguretat i de regulació. La seva col·laboració amb l’administració Trump s’ha convertit en un factor determinant per a l’evolució de la intel·ligència artificial, la privacitat digital i les lleis antimonopoli.

Musk ha estat clau en el finançament de la campanya de Trump, amb inversions milionàries que parlen del seu poder econòmic i la seva capacitat per influir en la política pública. El que és evident és que l’administració Trump, amb la força d’aquests magnats, pot redibuixar les regles del joc en un sector clau per al desenvolupament global, establint una nova era d’aliances entre el poder polític i l’empresarial.

La creixent acumulació de poder per part d’aquestes corporacions pot, tanmateix, desencadenar un debat profund sobre les conseqüències d’aquesta concentració i el seu impacte en la democràcia.