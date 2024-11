Dels romans i les apps

Creat: Actualitzat:

El passat dimecres, l’Aula del Futur, situada al complex educatiu de Tarragona, va ser l’escenari d’una jornada que va posar de manifest com la tecnologia pot ser una porta d’entrada a l’art, revolucionant la manera com el descobrim, l’experimentem i també l’ensenyem. Aquesta jornada, adreçada a l’ecosistema educatiu, forma part d’una col·laboració entre el Museu Arqueològic Nacional de Madrid, l’empresa tecnològica Samsung i el Departament d’Educació i Formació Professional. La iniciativa, que ja ha estat replicada a altres Aules del Futur arreu de l’estat, pretén evidenciar que un binomi tan prometedor com la fusió entre art i tecnologia ha d’apropar-se també al món educatiu.

Gràcies a aplicacions immersives, es pot viatjar en el temps i explorar de manera interactiva diferents èpoques històriques. Aquesta acció no només ens apropa a les obres d’art i a la història d’una manera inèdita, sinó que converteix l’aprenentatge en una experiència vivencial i memorable. Passejar virtualment per les ciutats de l’època romana o viure el dia a dia d’un poblat celtibèric transforma l’art en una realitat tangible, superant les limitacions dels llibres de text tradicionals.

Un cop més, es posa en evidència el potencial de la tecnologia, que no només apropa l’art a aquells que, per distància o limitacions físiques, no podrien accedir-hi, sinó que també ofereix al professorat un recurs poderós per incorporar a l’aula. Amb eines accessibles per a tothom, les aplicacions interactives o la realitat virtual, obren un món de possibilitats on l’art deixa de ser estàtic per convertir-se en viu. En un moment en què s’està debatent arreu del món sobre la presència o no de les tecnologies a les aules, experiències com aquesta demostren que —ben utilitzada— la tecnologia pot ser una gran aliada per transformar l’educació.