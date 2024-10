De muses i art

Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana voldria compartir dues iniciatives de casa nostra que demostren la riquesa i diversitat artística que tenim al territori. Nascudes de la necessitat d’ampliar i visibilitzar l’escena creativa local, aporten gran valor a la vida cultural del Camp de Tarragona. D’una banda, el Festival Muses, que aquests dies es celebra a Reus, té l’objectiu de trencar les barreres de gènere que encara limiten la presència de les dones en el món de la música i l’art i projectar -alhora- el talent femení.

La programació de Muses és un clar exemple de qualitat i diversitat, amb artistes que no només porten la seva música als escenaris, sinó que ho fan des d’una perspectiva de lluita i reivindicació. Noms com Magalí Sare i Manel Fortià, o Angeladorrrm captiven el públic amb propostes innovadores i autèntiques, demostrant que el talent femení és a l’altura de qualsevol escenari.

Paral·lelament, Artiga és una revista d’art i pensament contemporani que es publica al Camp de Tarragona i és un projecte que, des de fa anys, s’ha consolidat com una plataforma crítica i informativa de les arts visuals contemporànies. Artiga dona veu a artistes, crítics i creadors del Camp de Tarragona i contribueix a la difusió i preservació de la seva producció artística.

Des d’exposicions d’artistes contemporanis fins a debats filosòfics i crítics sobre diferents temàtiques, la revista té una clara vocació de reflexió i debat sobre les relacions entre l’art i la societat, amb una àmplia participació de molts professionals de la cultura.

Tant el Festival Muses com la revista Artiga comparteixen una mateixa missió: oferir un espai d’expressió i visibilització de l’art i la cultura del territori. Són dues iniciatives que no només afegeixen valor al panorama cultural, sinó que fan una contribució fonamental en la lluita per la igualtat i el reconeixement del talent.