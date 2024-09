D’inicis i noves fites

Creat: Actualitzat:

És innegable que l’inici del curs escolar sempre suposa una barreja d’il·lusió i reptes. Aquest setembre arrenca fort, carregat de novetats i canvis. A Catalunya un dels aspectes més destacables d’aquest inici de curs és el recent acord que la Conselleria d’Educació i Formació Professional, amb un nou equip al capdavant, acaba d’anunciar amb l’OCDE.

L’acord busca treballar conjuntament amb representants de la institució per millorar els resultats acadèmics del sistema educatiu, especialment en comprensió lectora i matemàtiques, àrees on Catalunya ha retrocedit en els darrers informes internacionals com el PISA i el PIRLS.

Un altre dels canvis més notables de l’inici de curs ha estat l’aplicació del nou protocol que limita l’ús dels telèfons mòbils als centres educatius, amb l’objectiu de potenciar la convivència i minimitzar distraccions. Així i tot a l’ESO, Batxillerat i Formació Professional, es podran utilitzar amb finalitats pedagògiques. Si bé és cert que cal abordar aquests aspectes, també caldrà tenir cura de no perdre de vista la necessitat d’educar en competències digitals.

El món digital és absolutament present en la nostra societat i serà essencial en el futur laboral dels nostres estudiants, allunyar els mòbils de les aules no hauria d’equivaldre a girar l’esquena a l’impuls d’una política educativa digital, ambiciosa i de qualitat. Cal abordar també els nous reptes que afrontem com a societat, com l’avenç de IA i la transformació digital, i apropar-los, amb sentit comú, a les nostres aules.