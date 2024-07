De l’estiu i els refugis de l’ànima

Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu, una època de l’any ben esperada, se’ns presenta l’oportunitat de revisitar aquells indrets que tenen la capacitat de fer-nos sentir especials. Aquests espais, on el temps sembla aturar-se i les preocupacions es fan menys importants, es converteixen en el nostre refugi particular. Any rera any, redescobrir aquests racons que ens pertanyen perquè els hem fet nostres a base de records i vivències ens permet reconnectar amb nosaltres mateixos i carregar-nos d’energia per allò que ha de venir.

En un món cada vegada més globalitzat i impersonal, tenir aquests llocs personals que ens ofereixen una pausa en el nostre ritme frenètic és un tresor que cal valorar i protegir. Els llocs que ens fan sentir bé no necessiten ser espectaculars ni coneguts. Sovint són espais que descobrim per casualitat, on ens sentim còmodes i decidim que algun dia hi tornarem: una platja poc poblada, un petit hotel, un poble amb encant...

Així, amb l’arribada de l’estiu, l’existència d’aquests espais, siguin naturals o urbans, ens recorda la necessitat d’agafar-nos temps per a nosaltres mateixos, de gaudir dels petits -i alhora grans- plaers que ens envolten i de cuidar la nostra salut. Trobar aquests llocs i fer-los nostres és una manera de trobar l’equilibri i la felicitat en el nostre dia a dia. Així doncs, aprofitem l’estiu per buscar aquests racons especials, fer-los nostres i gaudir dels bons moments que ens ofereixen.