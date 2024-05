De xarxes socials i desinformació

Creat: Actualitzat:

L’auge de les xarxes socials ha transformat la manera com rebem i compartim informació. Tanmateix, viure a l’era digital no està exempt de desafiaments, especialment en el camp de la desinformació, un problema que ha esdevingut una preocupació social de primer ordre a nivell mundial.

Darrerament sembla que les xarxes socials s’hagin convertit en un epicentre de la desinformació, destacant-se com plataformes on les notícies falses i les històries sense fonaments proliferen amb una facilitat alarmant. Les xarxes que majoritàriament consumeixen els nostres joves son famoses per la seva capacitat de fer virals milers de vídeos diàriament, sense tenir en compte que alguns d’ells contenen especulacions, acusacions falses i judicis socials sense base real.

Aquest fenomen no sols es deu a la natura dels continguts, sinó també a un algoritme que prioritza la viralitat sense considerar la veracitat que contenen. Així, la ràpida difusió de continguts enganyosos pot distorsionar percepcions i influir indegudament en l’opinió pública i també en les nostres decisions.

Tot i ser una ferma defensora de les xarxes socials i el seu potencial informatiu, a les portes d’unes eleccions al nostre país, cal prendre mesures proactives per garantir que la desinformació no comprometi els nostres drets a ser informats ni els processos democràtics. Només així podrem assegurar que la tecnologia serveix com a eina per a l’empoderament ciutadà i no com a mitjà per a la manipulació informativa.