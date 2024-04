De dubtes i debats electorals

Creat: Actualitzat:

Amb les eleccions al Parlament de Catalunya a tocar, els debats electorals esdevenen fonamentals i una oportunitat única per valorar les propostes i visions de les diferents opcions polítiques. En un moment en què la societat catalana s’enfronta a reptes complexos, la importància d’aquests espais és inqüestionable, mentre permeten que la ciutadania tingui una visió clara i directa dels plans i polítiques que podrien configurar el seu futur.

Un dels àmbits més crítics en aquest cicle electoral és l’educació. Catalunya, s’enfronta a reptes significatius que van des de l’adaptació a la creixent complexitat social fins a la definició del paper de la llengua catalana, passant per l’adequació dels currículums a les demandes del futur laboral. No és massa habitual trobar fòrums que ofereixin una finestra per veure més enllà de les campanyes publicitàries i entendre realment les propostes i capacitats dels candidats i candidates.

En aquest sentit, el pròxim debat sobre el ‘Present i futur de l’educació a Catalunya’ organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya que tindrà lloc la propera setmana a Barcelona promet ser un esdeveniment clau per entendre les diferents postures dels partits polítics respecte a aquests temes. És crucial parar atenció a aquests debats. El futur educatiu de Catalunya depèn en gran manera de les polítiques que s’implementaran durant els pròxims anys i ens cal -com en tots els àmbits- conèixer a qui votem i per què.