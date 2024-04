De les aules del futur

Creat: Actualitzat:

Ahir es va inaugurar al Complex Educatiu de Tarragona l’Aula del Futur, un espai que ha d’esdevenir nucli d’activitat educativa i innovació tecnològica adreçat a la comunitat educativa de les nostres contrades.

Inspirat en el model del Future Classroom Lab (FCL) creat per European Schoolnet a Brussel·les, l’aula pretén ser un laboratori viu on la pedagogia, la tecnologia i el disseny es troben per repensar nous formats en el marc de l’educació del segle XXI.

Cal destacar de la iniciativa que és l’única instal·lació d’aquest tipus a Catalunya i està dissenyada per ser un punt de trobada per a professionals de l’educació que busquen connectar i compartir pràctiques pedagògiques i enriquir el seu desenvolupament professional.

La ubicació de l’Aula del Futur al Complex Educatiu correspon també a una decisió estratègica de dinamitzar aquest espai, convertint-lo en un nucli d’activitat educativa capaç de captar talent i despertar interessos compartits.

A través de les seves diferents zones d’aprenentatge, l’Aula del Futur ofereix una plataforma per experimentar amb noves metodologies i fomentar un aprenentatge útil per preparar tant estudiants com professors per a un món cada vegada més digitalitzat i interconnectat.

L’aula del futur ha de ser -doncs- punt de connexió per a tots aquells interessats en la innovació educativa –administració educativa, universitat, empreses, entitats...– i facil·litar al mateix temps l’accés per a tothom a la tecnologia mes capdavantera.