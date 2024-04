De cotxes i el futur del treball

Creat: Actualitzat:

En un context de globalització i avenç tecnològic, les petites i mitjanes empreses s’enfronten al repte de digitalitzar-se no només per millorar la seva eficiència operativa, sinó també per mantenir-se competitives en un mercat global. Aquesta setmana vaig tenir l’oportunitat de participar com a ponent en un acte on es debatia sobre el futur del treball i la formació a Màlaga organitzat per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Empleo (FUNDAE) i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). L’objectiu de la jornada era debatre sobre els desafiaments que planteja la Intel·ligència Artificial en l’àmbit de la formació per al treball i veure com capacitar a treballadors i treballadores en les competències vitals per a l’era actual. La conclusió va ser que la capacitació en habilitats d’IA no és només una necessitat, sinó una prioritat imperativa.

També es va debatre des de diferents àmbits d’expertesa sobre com la Intel·ligència Artificial està redefinint els paradigmes del treball i la formació. Es va destacar la importància de l’adopció de la IA per l’automatització de processos i la personalització d’experiències, com a eixos centrals per a la transformació tecnològica i el creixement de l’empresa. El Museu de l’Automòbil i de la Moda de Màlaga va esdevenir una seu única per a l’intercanvi d’idees i estratègies i per avançar –des del diàleg i amb la presència de molts agents del sector empresarial– cap a la transició vers un entorn laboral més inclusiu, resilient i preparat per al futur.