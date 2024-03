De pioners i fites assolides

Creat: Actualitzat:

Ahir a la tarda es va celebrar al Port de Tarragona l’acte de cloenda del projecte AISKILLSLAB, impulsat per la Universitat Rovira i Virgili i finançat amb fons europeus Next Generation. Es tracta d’un projecte molt pioner, tant a nivell local com internacional, sobre l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) en l’àmbit educatiu. En el projecte hi hem treballat un equip tècnic de més de 30 persones i s’han capacitat en habilitats avançades d’IA un total de 280 docents d’11 centres educatius del Camp de Tarragona. Si parlem de l’impacte en xifres, parlaríem d’un projecte transformador que afectaria un total de 7440 estudiants, des de les etapes més primerenques fins a la postobligatòria, que han pogut experimentar -amb l’acompanyament del seu professorat- del potencial dels xatbots o assistent virtuals i altres eines de la IA generativa, que de segur formaran part del seu futur.

Apropar aquesta tecnologia als centres educatius ha estat des del primer moment un dels grans objectius d’aquest projecte. Es parla sovint de la necessitat d’incorporar la IA en tots els àmbits de la societat, i el món educatiu no en pot quedar al marge. Inicialment, quan ara fa just un any vam concebre el projecte, no teníem clar quina rebuda tindria aquesta iniciativa en què han participat ponents de tot el món i en la que el professorat participant ha hagut d’evidenciar a la seva aula com utilitzava aquestes eines. Ahir en vam poder veure el resultat: feina ben feta, màxim compromís i molta il·lusió.