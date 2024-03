De reptes i aniversaris

Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana el Diari Més celebra el seu vintè aniversari. El passat mes de novembre vaig estrenar-me com columnista a l’edició dels divendres, aprofitant el canvi al nou format i model del diari. Inicialment no sabia com aniria, sobretot pel repte que suposa escriure una columna cada setmana, escollir bé el tema, no repetir-me, adaptar-me a un format força exigent, no semblar massa tècnica... Vaig anomenar a la meva secció Marge de confiança, potser per aquest motiu, i el procés i realment, ha estat un exercici de responsabilitat però també de disciplina per a mí, un procés que m’ha permès créixer.

Uns mesos i unes quantes columnes després em sento molt agraïda per aquesta oportunitat, escriure setmanalment m’ha fet estar més atenta amb el món, tenir els ulls oberts davant la realitat que m’envolta. Ell compromís de compartir les meves reflexions i experiències no només m’ha desafiat a estar més al dia amb els esdeveniments globals i locals, sinó també a reflexionar sobre com aquests afecten la nostra comunitat i el món en general. La columna s’ha convertit en una finestra a través de la qual puc expressar inquietuds, mostrar allò que observo en els meus viatges sovintejats, anunciar alguna que altra novetat en el meu cap d’expertesa...

Em sento, per acabar, immensament agraïda a totes aquelles persones que al llarg d’aquest temps m’heu dit que seguiu aquesta columna, i que poseu en relleu l’impacte i abast d’aquest diari. Així doncs, per molts anys al Diari Més i moltes gràcies per la confiança.