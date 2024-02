Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana es celebren les jornades de portes obertes a diverses facultats de la Universitat Rovira i Virgili. Aquestes sessions, adreçades als futurs estudiants universitaris i les seves famílies per tal que coneguin de primera mà l’oferta acadèmica, serveixen també de pont per connectar, des d’una de les principals missions de la universitat, el talent emergent amb el teixit social i econòmic del territori.

Les jornades de portes obertes per universitats com la nostra serveixen -doncs- per mostrar no només allò que la universitat pot oferir als seus estudiants en termes de desenvolupament acadèmic i futur professional, sinó també com aquesta es compromet amb el progrés i el benestar de l’entorn. En aquest context, és fonamental que des de la universitat es treballi de manera conjunta amb institucions, empreses i entitats per crear un ecosistema atractiu per a aquest talent, oferint no només una educació de qualitat sinó també perspectiva de futur, amb la possibilitat d’impulsar carreres professionals innovadores i sostenibles.

Per tots aquells que formem part de la universitat, aquestes jornades són també una ocasió per compartir amb orgull el nostre treball i les nostres experiències. Ens agrada veure com els estudiants que ja son a punt de deixar la universitat transmeten amb passió les seves vivències als futurs estudiants, tot reafirmant el valor d’una etapa universitària plena d’aprenentatge i creixement personal. Considerem les jornades de portes obertes com una celebració de la vida universitària i una via per consolidar la nostra institució com un lloc on el talent no només s’adquireixi, sinó que també pugui romandre en el territori.