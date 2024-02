De Londres i el BETT

Creat: Actualitzat:

Cada any, a finals de gener, Londres es converteix en l’epicentre per als professionals de l’educació i la tecnologia amb la celebració del BETT. Aquest esdeveniment de gran prestigi en el sector- serveix com a punt de trobada per acadèmics, educadors, empreses tecnològiques i responsables de polítiques educatives. El BETT és molt més que una simple exposició de les últimes novetats tecnològiques; representa una oportunitat per retrobar-se amb col·legues d’arreu, iniciar noves col·laboracions, o simplement, poder dedicar temps a la reflexió i l’aprenentatge. L’ atmosfera inspiradora del BETT, amb grans stands, simuladors, robots, móns 3D, presentacions, conferències... ens estimula i ens avança clarament cap on va el futur de l’educació.

Com era d’imaginar, l’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) en l’educació ha estat una de les novetats més rellevants de l’edició d’aquest any. Les innovacions s’han centrat en la capacitat que te aquest tecnologia per personalitzar de l’aprenentatge. Hem vist eines que utilitzen l’anàlisi predictiva per identificar necessitats, plataformes per a la creació de continguts educatius interactius, sistemes que faciliten l’avaluació i el seguiment del progrés dels estudiants. Aquestes solucions demostren com la IA pot transformar l’experiència educativa, fent-la més eficient i personalitzada. El repte? Conèixer-la, entendre-la I acostar-la a les nostres realitats. Sabem que el desafiament consisteix no només a adoptar les noves eines, sinó també a equipar els estudiants amb les habilitats clau per posar-les al seu servei.