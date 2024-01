Dels centres de lectura

Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana vaig donar una conferència sobre la presència de la Intel·ligència artificial a l’educació al centre de lectura de Reus. La conferència, que, com totes les que es fan, s’emetia per streaming, es pot consultar al canal de Youtube del Centre de Lectura. Feia tems que no hi anava però és sempre un plaer gaudir de la seva biblioteca, una de les més importants de Catalunya, amb uns 160.000 volums que inclouen llibres dels segles XVI, XVII i XVIII. A més, també té tres escoles: d’idiomes, de dansa i de teatre.

Podria semblar, que a l’era actual, els centres de lectura hagin pogut perdre el lideratge cultural que havien tingut en el passat, però no és així, ja que aquestes entitats mantenen una rellevància crucial, i -amb el temps- han anat evolucionant més enllà del seu rol tradicional de custodis del coneixement. Avui dia, espais com el centre de lectura són essencials per fomentar la cohesió social, oferint un lloc de trobada físic on les persones poden connectar-se, compartir idees i experiències, tot enriquint el teixit comunitari. Serveixen com a ponts entre el passat i el present, garantint que la riquesa de la història, la literatura i la cultura es mantingui accessible a través dels nous mitjans, com les conferències, a les que podem assistir des de casa nostra. En un món on l’informació es consumeix ràpidament a través de pantalles, els centres de lectura ofereixen un refugi per a l’aprenentatge profund i reflexiu, promovent la lectura crítica i el silenci. La seva capacitat per adaptar-se, incloent recursos digitals i programació diversa, els fa indispensables per a la promoció de l’alfabetització, la cultura i l’educació en una societat cada vegada més interconnectada i complexa.