Es fa llarg esperar
A la Torre tindrem una estrena teatral mundial. Els escriptors Pep Puig, vinculat al Baix Gaià, i Saïd El Kadaoui han escrit la primera obra de teatre i l’hem enregistrada per a Ona la Torre. Tot i que també es podrà sentir arreu perquè estarà penjada en un pòdcast. Ens hem avançat a companyies i directors de teatre interessats a portar-la a l’escena. Dels grans, de la gran ciutat. Ara que el nostre repartiment tampoc es moca amb mitja màniga. Totes i tots tenim els talons pelats de parlar per la ràdio, fer teatre professional, amateur o popular de carrer (Dames i Vells, vaja) i som del Baix Gaià o del Tarragonès, a tot estirar.
Us en canto l’alineació i jutgeu vosaltres: Jordi Suñé, Joan Carles Blanch, Raquel Martínez, Enric Bonan, Sílvia Mercadé, Anna Plaza, Carme Canyelles i jo mateix, modèstia a part. Segur que en coneixeu alguna, algun o potser els vuit. Què us n’he de dir jo que no soni a massa xuleria? Doncs un luxe ofert per una emissora capdavantera en les ficcions sonores.
D’aquest radioteatre en farem la presentació i en llegirem en carn i ossos un acte, divendres 20 de març a dos quarts de vuit del vespre, al pati del castell de la Torre. A partir d’aquell dia el tindreu al pòdcast i el 27 de març, dia mundial de la ràdio, s’emetrà per Ona la Torre. I més endavant per... bé, això ja us ho explicaré més endavant...
L’obra es diu ‘Es fa llarg esperar’. I què és: una comèdia, un drama, una tragèdia, una tragicomèdia? Uns personatges que esperen a la sala d’espera d’un hospital? I què esperen? O són uns monologuistes? O és un taller de teatre terapèutic? I de què va: de l’espera, la ràbia, la mort, la identitat...?
Ho sabreu el dia 20. Que no se us faci llarg esperar.