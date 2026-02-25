John Wayne
Fa poc, el compte de la MMoore a la xarxa X publicava que un taxista li havia dit de passar pel carrer John Wayne. Ella li va contestar que millor pel carrer «Joan Güell», que era al que volia referir-se el taxista! No em ficaré en el jardí de parlar sobre taxistes, i menys de Barcelona, perquè fa anys que no hi agafo cap taxi i no sé com està el pati. Però com a torrenc, de la vila de naixement de Joan Güell, la confusió d’aquell taxista em sembla deliciosa i reveladora. Em ve al cap que Güell va fer les Amèriques, els indians són els cowboys catalans, però sense pistoles – en la majoria de casos – i que Cuba és el nostre Far West.
Em ve també una imatge (falsa?) de Güell a cavall per una hisenda cubana i més coses. Com va fer un altre «americanu», Ángel Ceferino Carrión, que es feia dir Jean Leon (el del vi que es diu així), Güell es podria haver canviat el nom per John Wayne. El Park Güell es diria Park Wayne, el taxista de Barna l’encertaria, i encara vindrien més turistes nord-americans.
Si Joan Güell, com a bon aventurer, hagués embolicat la seva biografia i fos un torrenc que s’hagués canviat el nom per raons familiars, el Palau Güell ara es diria Palau Badia, o Mercadé. Si Joan Güell no hagués existit, Gaudí, sense mecenes, ho hauria tingut més fotut i Barcelona s’hauria quedat sense cap edifici Güell. Però amb la Sagrada Família, suposo.
I si Güell, per dir una altra cosa impensable, no hagués deixat cap obra a la seva vila nadiua, per desacord amb els torrencs? Aleshores hauria construït la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, per dir un poble a l’atzar. Ai no, que això és cert!
La vida de llegenda de Joan Güell és com de personatge d’una pel·li de John Wayne.