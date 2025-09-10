11 del 9, a la Nou
Em ve de gust parlar de molts temes i no sé quin triar. Quin genero toco? Poesia tràgica, amb la visita de Lorca a Tarragona i el documental ‘Pura Roma’? Documentalisme compromès, amb la pel·li sobre el suïcidi que estan engegant Teresa Soler i el cineasta torrenc, per voluntat pròpia, Albert Sanfeliu? Tocaria aquest perquè avui és el dia mundial per a la prevenció del suïcidi. I us animo a participar en la campanya de micromecenatge del documental a Verkami.
Al final, però, m’he decidit pel gènere èpic. Perquè, ai, demà és 11 de setembre! I l’ANC ha cregut bona idea fer una Diada «descentralitzada». A Barcelona, Girona i Tortosa. «Descentralitzada», i dues ciutats són capitals de província espanyola? Però a Tarragona apliquen l’esquema provincià de sempre que diu que «no tot ha de passar a Tarragona ciutat!» Resultat: que al final res no passa a Tarragona. No tinc res contra les Terres de l’Ebre, hi he dirigit una tele i tot, però fa temps i crec que m’han perdonat! Però també fa temps que adverteixo als ebrencs del risc que acabin convertint el Delta en el nou Empordà.
I les Terres de Ponent, com sempre, abandonades, sota la boira i ‘Alcarràs’.
Si volien descentralització i l’ANC es creu les vegueries – que no hi creu ningú – haurien pogut fer-la a Balaguer, la Seu d’Urgell, Vilafranca o Manresa. O un sol lloc. Per exemple un poble del Gaià, riu on nasqué la nació catalana com a tal. Per dir-ne un, la Nou, on demà al «mitdia» llegirem textos de Maragall, Guimerà, Salvat-Papasseit...
Tenim més motius que mai, però lamentablement ara com ara cada català té el seu propi motiu. Si voleu una Diada d’unitat, veniu a la Nou, al Gaià on tot va començar i tot pot tornar a començar.