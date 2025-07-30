Prades estelat
Passaré l’estiu sota el cel més estelat d’Europa, el de les Muntanyes de Prades. Si no us ho creieu pregunteu-ho a la galàxia de gent que hi vindrà a veure, d’aquí un any, l’eclipsi solar. O al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades.
Però la denúncia d’algun ‘resident temporal’ ha fet apagar un estel, el més visible. Hi ha persones que no volen que toquin les campanes de l’església d’un poble a la nit o que es queixen que els galls cantin, i es veu que ara n’hi ha que han requerit a l’Arquebisbat de Tarragona que es tregui la bandera estelada que feia anys que senyorejava el campanar.
El rector de Prades assegura que la retirada s’ha fet per evitar tensions i conflictes però a fe de Déu que ha aconseguit just el contrari: que la gent de Prades, i molta de forana, es disgusti. Com diu la plataforma Prades per la Independència, des que es va enlairar, el 2012, l’estelada mai havia suposat cap problema per cap feligrès ni estiuejant.
L’entitat denunciant diu que l’estelada no és una bandera oficial i que vulnera la neutralitat. He vist no dalt de campanars sinó dins d’altres esglésies, de més enllà de Sixena, diguem, l’escut franquista i símbols feixistes. Doncs au, aneu i demaneu-ne també la retirada!
A un poble de la Provença un nouvingut es queixava que les cigales cantaven sorollosament i l’alcalde li va prometre que prendria mesures. Que al setembre tornés, que ja no cantarien. Per la manca de calor, és clar! El mateix podríem dir als denunciants: si no us agraden els símbols independentistes deixeu-nos votar i ja veureu com, tant sí com no, s’acaben.
Com va llegir Xavier Grasset en un cartell al Brasil: si el teu estel no brilla, no intentis apagar el meu. Bons estels i bon estiu!