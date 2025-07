Crims al Gaià

Creat: Actualitzat:

Hi ha ‘Golfus’ que provoquen més reaccions dels lectors que altres. Fins ara el que n’ha provocat més és un que parlava del pantà del Gaià. Com un correu de l’Àngel, que tinc pendent de contestar. I la trucada del Joan de la Secuita, que m’instruïa que sí, que hi va haver un crim al pantà!

Em poso a investigar i contacto amb el Pep Zaragoza, del Catllar. I resulta que no sols n’hi va haver un, el 1989, prop del pantà, sinó que ell, el Pep, va descobrir el cadàver! El Pep m’explica que una nit, tornant amb el tractor, va veure amagat rere el fenàs, a la partida Mas Boronat, el cos de “l’home del temps”. Així coneixien un home que vivia en una barraca prop del Catllar, però al terme de Vespella, i feia feinetes per sobreviure.

El Pep em diu que parli amb el Joan Boronat, corresponsal del Diari de Tarragona, que en va escriure un article amb el Jordi Rull. El Boronat em passa el text, i esbrino detalls de l’assassinat d’Antonio Hueso, de 64 anys, nascut a La Unión, Múrcia.

L’havien mort uns dos abans dies a uns metres d’on el van trobar i haurien arrossegat el cos per ocultar-lo. L’assassí havia de ser algú proper a l’Antonio, algú de qui se sabia el caràcter violent i que els dies següents va procurar quedar net de sospites. I que net va quedar, que net, que no se’l va acusar.

El Carles Porta del ‘Crims’ en va fer un programa de ràdio però el Pep no en parla gaire bé, perquè no va entrevistar testimonis com ell mateix, que posaria llum a la foscor.

Ara m’adono que els protagonistes d’aquest crim no es corresponen amb els que em va dir el Joan de la Secuita. Tenim doncs no un crim, sinó dos. No s’acaba mai la feina per als periodistes nascuts als primers 60 que ens diem Carles!