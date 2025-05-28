Opinió
La Torre no disfruta
A Torredembarra som més badocs que les oques de Mas Rabassa, i no sabem disfrutar. Tenim l’Oriol Castro, un dels tres xefs del millor restaurant del món, el Disfrutar, i no som bons per demanar-li que ens ajudi a muntar no dic un Disfrutar bis, que són figues d’altres paners com Barcelona, sinó mal que sigui un Compartir, com el que té a Cadaqués. O un gastro bar, que en el seu cas seria un Castro Bar. Disculpeu, no me’n puc estar de fer mals acudits. Com diu Ferran Adrià, la creativitat és un monstre que et devora.
Això si no la saps controlar i no en sé ni vull saber-ne. Continuant amb els acudits fàcils diré que aquí no tenim el Bulli sinó el bull, la tripa de bacallà, i que l’Oriol, siguem justos, ha vingut algun any a «cunyar» a la Diada del Bull, i és un gran luxe.
Però en el documental de 3Cat, on l’Adrià afirma que el Castro és una bèstia de la creativitat, hi surt el Roquer, el far i l’Oriol i el seu pare en una barca pescant a la mar de la Torre. I això provoca l’alegria de veure’l relacionat amb la vila i la tristesa de no tenir-lo aquí treballant.
Respecto la decisió d’ell i els socis de tenir els restaurants on vulguin, i ja tenen prou «fenya» amb un monstre com el Disfrutar. Però qui bada és l’Ajuntament, que li hauria de fer una pregunta naïf, rotllo anunci del BBVA: «Oriol, què podem fer junts?» Ell està ocupat, però la seva creativitat trobaria un moment per fer-nos una proposta.
No sé, d’assessorament de carta o col·laboració amb un grup potent de restaurants, que d’això sí que en tenim. Segur que a Vila-seca, que són més «gaus», fan coses amb l’Eduard Xatruch, un altre xef del Disfrutar. Preguntem-los, compartim idees. O voleu que se us avanci Altafulla?