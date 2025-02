Creat: Actualitzat:

Tenim bona notícia. I un espai on donar-la. Dijous passat, dia mundial de la ràdio, es va estrenar Baix Gaià al dia, nou magazín conjunt d’Ona la Torre, Altafulla Ràdio i Roda de Berà Ràdio.

Un tempteig poliamorós amb cadascú a casa seva perquè les tres emissores es coneguin. Amb la perspectiva, si funciona, de casar-se, fusionar-se més endavant en una sola ràdio. Com diria un anunci de La Vanguardia: «busco emissora per amistat i el que sorgeixi».

És bona notícia perquè és arribat el moment de fer de margers i aixecar les parets de pedra seca del Baix Gaià comarca. Hem anat passant de dir-ne rodalia a subcomarca, comarca natural no oficial (diu la Viquipèdia) i hem d’acabar sent una comarca a seques. Com escriu Jesús Burgueño a Història de la divisió comarcal, la comarca és «per definició espontània, heterogènia, sense regles fixes i amb límits difusos i canviants.»

Sempre va bé posar-hi una cita, fa culte. I una cosa són les comarques romàntiques i l’altra les útils. Les comarques no són eternes. Neixen, creixen o decreixen i moren. I amb l’arribada de l’Àrea Metropolitana del Camp una comarca amb els dies comptats pot ser el Tarragonès. Baix Gaià, escalfa que surts.

No és nou: el 1931, any que s’incubava la divisió territorial, Torredembarra, Vespella i Bonastre ja proposaven una comarca. Bonastre es passava el 1990 al Baix Penedès, i és significatiu, però és un dels pobles que cobrirà Baix Gaià al dia. Som a mig camí del Camp i del Penedès, i la comarca neix amb bon astre.