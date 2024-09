Grans persones

Creat: Actualitzat:

El Divendres passat es va fer a l’Espluga de Francolí una trobada del Programa de Gent Gran de Càritas Diocesana de Tarragona. Hi va assistir una gentada de Torredembarra, Altafulla, Tarragona, l’Espluga, l’Arboç..., entre persones usuàries i voluntàries. Fins i tot la gent no gaire caritativa i gens diocesana cal que reconegui la feinada dels voluntaris de Càritas.

Parlo del cas que conec, el de Càritas de Torredembarra, amb un magnífic grup de voluntariat, encapçalat pel supervoluntari Joan Esteve. Així l’anomena un altre voluntari, el Domingo. Paro, i no dic més noms perquè hi ha el perill que me’n deixi molts.

Aquest gran grup per a la gent gran fa quatre o cinc projectes ben parits i imprescindibles. Fins i tot mirat des del punt de vista més egoista, que seria el de la majoria de naltros, diuen que la caritat ben entesa comença per un mateix. I, si no passa res i tenim sort, aquesta majoria arribarem a gent gran – sí, valtros també, joves – i ens caldran aquests serveis.

Serveis com «Ara al teu costat», dues hores setmanals d’acompanyament d’una persona voluntària a una de gran. O «Bon dia», una trucada diària a persones que viuen soles. També hi ha un taller, que ara no recordo, però ja em vindrà al cap... ah sí, el de memòria!

I un de manualitats, «Sumem esforços», perquè els sumen amb usuaris del centre ocupacional de la Fundació Onada. I un de teatre, que donem la Carme Canyelles i servidor de vostès, molt agraïts que el Joan i la seva gent comptin amb naltros. Sou grans!