“Un Ulster que os vais a cagar”

Fa poc corria per xarxes un vídeo d’un programa de ràdio, dels de ha, ha, ha! hi, hi, hi! en què Rubèn Wagensberg, d’ERC, deia per fer riure que una Catalunya independent podria alçar un mur i regalar Lleida a Espanya! Ui sí, quina gràcia! El vídeo és del 2019 i que es difongui ara té pinta de ser part d’una campanya per enfangar la tornada dels exiliats de Suïssa, sorgida de la claveguera d’un partit. Comparada amb els cartells contra els Maragall l’acció de destapar les paraules de Wagensberg no ha tingut èxit, almenys en aparença.

Però jo trobo greus les declaracions de Wagensberg. Primer, perquè un polític proacollida parla d’aixecar murs. Segon, perquè són certes, i si no vols que t’emmerdin, no la caguis. I sobretot perquè revelen una cosa crua: la facilitat que tenim de voler desmembrar parts de Catalunya, sobretot Ponent, l’Ebre (algú ha demanat fins i tot que tingués autonomia pròpia) i el Camp de Tarragona. Contra l’afició dels catalans de crear-nos un Ulster tots solets advertia el 1991, en plena efervescència d’estats independents, una entrevista de la revista Presència al periodista Vicent Partal. Partal avisava que Catalunya independent, a canvi de ser-ho, podria ‘regalar’ a l’estat espanyol la ‘província’ de Tarragona. Quan li vaig explicar a un amic em va dir que no ho fes córrer, per no donar-los idees. Les idees ja les tenen, som naltros que hem d’estar previnguts. Per cert, el periodista que entrevistava a Partal es diu Carles Puigdemont.

Bon agost, i calent!