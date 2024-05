Sant Salvador de Lluís de Salvador

Creat: Actualitzat:

Sant Salvador és la República a Tarragona, o la Tarragona Republicana. Així com Bonavista és la Tàrraco Romana. Després del titular impactant, m’explicaré. Fa vuit anys vaig escriure uns textos per acompanyar les imatges de Bonavista del bon fotògraf David Mocha, per al festival SCAN.

En aquestes càpsules de text m’imaginava que Bonavista era la Tàrraco que havien construït els romans, i no la que coneixem avui com a patrimoni de la humanitat. Ho vaig fer, com Mocha en les fotos del barri, per posar de relleu la dignitat i potència de Bonavista.

Igualment ara vull recrear que Sant Salvador és el centre de la Tarragona que va mantenir la dignitat republicana, la ciutat culta i potent que Lluís de Salvador volia, mentre que l’actual centre seria un extraradi gris, franquista i monàrquic, valgui la redundància. M’agraden els capgiraments que fan pensar i enaltir les realitats.

En aquest cas m’hi ajuda que Sant Salvador fos el lloc triat per Lluís de Salvador quan va retornar a la seva Tarragona, la que m’ha transmès la seva neta Viviana. La veig, doncs, com la Tarragona on s’ha fet real la República somiada per ell. I en bona part és cert, per la lluita històrica de les veïnes i veïns.

Una lluita per la dignitat que s’ha recordat en la passejada per la memòria, el 25 de maig. El periodista Enric Garcia Jardí m’hi ha convidat a participar, per parlar sobre Lluís de Salvador. Malauradament no hi he pogut intervenir però això que us explico és el que hauria explicat. Gràcies, Enric!