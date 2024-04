Creat: Actualitzat:

Absolutament a favor d’una àrea metropolitana (AM) sense capital. Absolutament a favor d’una AM amb capital. Absolutament a favor d’una AM amb capital Tarragona. No són afirmacions contradictòries. Les capitals, en aquesta era tecnològica i en xarxa, són una cosa caduca. Qualsevol capital, sigui Tarragona, o una altra. Avui dia la seu real, fins i tot la d’un ajuntament, és una seu electrònica, no física.

No capital, doncs. Tota l’AM ho és amb el mateix dret. I això és més cert en una institució que vol donar la mateixa importància a tots els municipis. Tots. No es pot perdre el capital que suposa cada un. I què importants són els articles: LA capital / EL capital. No es pot perdre cap capital econòmic, històric, cultural, humà. I no parlo ara d’El Capital aquell del Karl Marx que, per cert, no qüestionava gens Les Capitals.

No podem perdre, doncs, el capital, el pes, que suposa la ciutat de Tarragona (sense l’esquerra del Gaià). Ni que no li recaiguin unes pedres més, en forma de seu física, no podem menysprear el pes de les pedres que ja té des de fa un parell de mil·lennis, ni de les persones que hi viuen. Tothom coneix casos que, perquè Tarragona no s’ho quedi tot (seus, entitats, institucions) no s’acaba quedant amb res. Que Tarragona sigui una més, però això, que sigui una més.

Ni que sigui perquè el Camp de Tarragona no debades es diu Camp de Tarragona. Tot i que el Camp de Gibraltar es diu així, i Gibraltar no forma part d’aquesta comarca espanyola sinó d’un altre estat.