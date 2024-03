Tot el Camp no és un Tram

Creat: Actualitzat:

Recordo el troleibús, el Trole. El nostre Tramvia Blau però sense vies. Tot eren catenàries. Que és el que no vol l’ajuntament de Salou, que s’oposa al projecte de TramCamp perquè genera barreres arquitectòniques al municipi. El consistori salouenc diu que hi ha sistemes de tramvia més actuals i, ‘oju’, estudia accions judicials si li instal·len catenària al terme! I el de Vila-seca ha aconseguit que a l’avinguda Ramon d’Olzina no hi hagi línies aèries.

Ja ens agradaria a Torredembarra i Altafulla posar-nos tan ‘estupendus’. Però el tramvia no arribarà al Baix Gaià i acabarà per llevant a l’estació de Tarragona. Ja entenc que la distància física, i mental a cops, amb l’altra banda del riu no ho faria viable. Ara bé, el projecte de TramCamp – que diuen que entrarà en servei el 2026, com les obres de la Sagrada Família – i el Pla de Mobilitat haurien de millorar el transport al Baix Gaià, que és molt insuficient.

Suposo que el Tram alliberarà línies d’autobús que ara són municipals de Tarragona. Seria desitjable que les parades de més enllà de la dels Aiguamolls del Gaià, si més no fins a Torredembarra, fossin considerades urbanes, amb les freqüències d’aquestes. De si la gestió ha de ser pública o privada ja en parlarem.

Això si ens creiem que l’Àrea Metropolitana del Camp ha d’actuar com una ciutat única. L’àrea ‘real’, però la de Barcelona, arriba a Torredembarra. El Baix Gaià és de sempre una ròtula amb el Penedès i perquè la cusi bé amb el Camp li cal un bon transport. Urbà!