Sabíem que Tarragona és la ciutat on un jutge pot ser sancionat per dropo, que és la capital catalana on es baten tots els rècords olímpics de transfuguisme municipal o el lloc en què regidors d’ultradreta s’hostien als plens del consistori. Som el millor país del món, com fa temps que us explico, i gairebé res me’n sorprèn. Però potser no estàvem preparats per una rebel·lió de la guàrdia urbana (festejada per aquests mateixos representants ultres de la voluntat sobirana i indocumentada del poble).

Com que no vull que em punxin les rodes i se m’enduguin el cotxe al dipòsit, ja me’n guardaré prou d’opinar sobre què em sembla que un cos policial –presumptament armat– demani la dimissió d’un alcalde i faci xantatge a la ciutadania a qui hauria de servir i protegir. S’ha de destacar, si més no, una de les amenaces més divertides d’aquest conat d’amotinament, més enllà que el pobre Rubén Viñuales s’hagués de sentir un «recorda qui t’ha posat on ets».

Els urbanos ja han avisat que no faran res d’extraordinari, com garantir la seguretat dels partits del Nàstic, la Feria d’Abril o Sant Jordi. I això sí que és preocupant, perquè no hi ha res més perillós que una massa enfervorida de lectors demanant signatures a les víctimes de la Festa del Llibre, que som els escriptors.

Jo no puc més que recomanar a la policia local la millor novel·la que trobareu enguany a les parades. Es diu El senyor de les tenebres, de Hal Bennett, i s’acaba de traduir al català (un idioma que en teoria entenen). Va d’un negre que té una cigala de dos pams i se la treu per defensar-se de les agressions del sistema. El sudisme que ens agrada. A mi i a la policia.