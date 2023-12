Tinglado número zero

Creat: Actualitzat:

Potser no us n’heu assabentat, perquè els mitjans locals hi estan passant oportunament de puntetes, però a l’Ajuntament de Tarragona s’hi està representant un sainet magnífic que si no estiguéssim tan amoïnats per les futileses habituals ens hauria de tenir distrets tot el Nadal. Resulta que l’Oficina Antifrau de Catalunya impedeix al nou govern municipal fer una de les coses que més ganes tenia de fer: fotre al carrer el gerent de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, en justa represàlia per haver denunciat l’anterior gerent. Un senyor que va col·locar l’alcalde Ballesteros el 2012, el seu antic cap de gabinet José María Bonet. A partir de les indagacions obsessives de Rafa Marrasé a Porta Enrere, Gispert va encarregar un informe i es van trobar indicis suficients per elevar la qüestió a la Fiscalia. Sí, sé que són molts noms i sembla una mena d’Ala Oest de la Casa Blanca de pet i porró, però la trama política s’ho val.

Segons ha explicat el diari Ara, Gispert és un testimoni protegit. Com a les pel·lis americanes, però en comptes de córrer perill que el pelin, només està en joc quedar-se a l’atur. Encara bo. Des de temps immemorials, amb l’alcalde Joan Miquel Nadal i l’afer Trasobares, les empreses municipals tarragonines han estat l’esca del pecat, o per dir-ho més planerament, un femer. Els socialistes no només no van posar-hi fi, sinó que es van abonar a un sistema que permet crear xarxes clientelars i fer anar la repartidora amb un control democràtic diguem-ne lax. És el primer tinglado de la ciutat, i és tan llaminer que fins que no s’enderroqui no farem net.