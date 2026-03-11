MÚSICA
Itinera obre convocatòria als micropobles
La tercera edició del festival s’adreça de nou a artistes vinculats a municipis de menys de 1.000 habitants, que poden presentar les seves candidatures fins al 25 d’abril
Catalunya és un país amb una forta concentració cultural a les ciutats, malgrat que els pobles mitjans i petits també són generadors i consumidors de talent artístic. A partir d’aquesta idea, el Festival Itinera ha obert la tercera convocatòria per a artistes vinculats a micropobles. Es tracta d’una iniciativa impulsada amb el suport de la Fundació «la Caixa», pensada per donar visibilitat i oportunitats professionals al talent musical emergent del món rural.
A Catalunya hi ha prop de 480 municipis que no arriben als mil habitants. Tot i aquesta realitat territorial, bona part de les oportunitats vinculades a la indústria musical –des de la programació de concerts fins a l’accés a circuits professionals– estan, encara, fortament concentrats en circuits urbans. Aquesta desigualtat fa que molts projectes musicals nascuts en zones rurals tinguin més dificultats per créixer i arribar a nous públics. El projecte també té la voluntat de ser una plataforma real d’impuls per a artistes emergents, ja que els seleccionats tenen l’oportunitat d’integrar-se en la programació del festival, ampliant públics de manera directa. Així ho expliquen Nun, una de les bandes guanyadores de la passada edició: «Aquest festival ens ha permès tocar arreu de Catalunya i descobrir pobles on potser no hauríem pogut arribar. Ha sigut una manera molt bonica de descobrir indrets a través de la nostra música».
En les dues primeres edicions, Itinera ha rebut més de 250 candidatures procedents de micropobles d’arreu del país. D’aquest procés se n’han seleccionat 60 artistes, que han passat a formar part del circuit del festival. A més, des de la seva posada en marxa, el festival ha portat la música en directe a 128 micropobles, superant el miler de concerts i acumulant més de 20.000 espectadors.
La convocatòria d’Itinera, que estarà oberta fins al 25 d’abril a les 12 de la nit, s’adreça doncs a artistes i formacions de petit format vinculats a municipis de menys de 1.000 habitants o a entorns rurals. La resolució sobre les admissions serà comunicada l’1 de juny. Per a més informació sobre la convocatòria es pot consultar la web del festival (www.festivalitinera.cat).