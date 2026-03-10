LLIBRES
Angeleta, la iaia ‘instagramer’ i cuinera
La popular Iaia Angeleta publica ‘Una vida entre fogons’ (Cossetània), un manual que barreja receptes tradicionals i records d’una vida que també vol ser un homenatge a les àvies
Què té la Iaia Angeleta (o, cosa que és el mateix, Àngela Coromina Roca), que l’ha fet tan popular? El seu net, Jordi Crous, ho té molt clar. «La gent se l’estima perquè li recorda aquella mare, aquella àvia o aquella tieta que ha estimat tant». I té raó. Però també és perquè l’Angeleta, que tot i tenir 95 anys té el cap ben clar, ja les diu totes pel broc gros i de tot en fa broma. Va saltar a la fama de la mà del Jordi, que l’abril de 2023 va començar a publicar continguts a Instagram parlant amb ella. La seva espontaneïtat i un riure gruixut que s’encomana com els badalls han fet que, a dia d’avui, tingui més de 183.000 seguidors al seu compte d’Instagram (@iaiaangeleta).
Aquesta primavera, l’Angeleta ha publicat el llibre Una vida entre fogons, que ha escrit amb l’ajut del gastrònom i cuiner Pep Nogué i que publica Cossetània. El volum és un recull de records i vivències de la iaia, que conserva la memòria tan fresca com el sentit de l’humor. Entre les pàgines hi repassa la seva vida des que era petitona, passant per la cuina de postguerra, els àpats de festa, les celebracions al voltant de la taula i la vida a pagès. És, però, un llibre de cuina, perquè si hi ha una cosa que l’Angeleta ha fet tota la vida és cuinar. El receptari, que s’intercala entre les memòries, és un recull de quaranta-cinc fórmules de cuina tradicional, de la que feien les àvies i que ha quedat en el record col·lectiu del país. S’hi pot trobar des de plats de festa, com els canelons o la galta de vedella, fins a fórmules del dia a dia, d’aquella cuina senzilla però efectiva: patates amb suc, arròs de malalt, conill a la vinagreta o les dolcíssimes torradetes de Santa Teresa.
«El menjar és memòria, i la memòria és vida. I mentre cuino, encara visc», assegura la iaia al llibre. Pensaments com aquests són els que l’han convertit en una iaia influencer que ha captivat milers de seguidors. «Aquest llibre és un homenatge a la vida i a les àvies», escriu Nogué, «i també a les Angeletes que hem tingut i enyorem».