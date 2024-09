Els diumenges de cinema en VO i en pantalla gran tornen a l'Auditori de la Diputació de Tarragona

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge va arrencar a l’Auditori de la Diputació de Tarragona un nou cicle de Cinema en Versió Original. Des d’ara, i fins al 10 de desembre, es podran veure una selecció de deu títols internacionals que, en la majoria dels casos, no han arribat a les sales de cinema convencionals. I, a més, en versió original.

Després de la projecció de Her d’Spike Jonze, aquest diumenge passat, es projectaran títols com La zona d’interès, de Jonathan Glazer (Regne Unit), guanyadora de dos Oscar i Gran Premi del Jurat a Canes, que retrata el dia a dia d’una família alemanya en una casa a tocar del camp de concentració d’Auschwitz durant l’Holocaust; o Perfect Days, de Wim Wenders (Japó), seleccionada com a Millor pel·lícula de parla no anglesa en els Oscar 2024, i que desgrana la vida de Hirayama, un netejador de lavabos públics a Tòquio.

La zona d’interès es podrà veure diumenge 6 d’octubre i Perfect Days diumenge 13. El mes d’octubre es clourà amb Sala de professores, d’Íker Çatak (Alemanya) el diumenge 20; i La quimera, d’Alice Rohrwacher (Itàlia), diumenge 27. Els diumenges de novembre seran per a Blue Jean, de Georgia Oakley (Regne Unit); How to Have Sex, de Molly Manning (Regne Unit); Dream Scenario, de Kristoffer Borgli, (Estats Units); i Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi (Itàlia). Tancarà el cicle la pel·lícula Civil War, d’Alex Garland (Estats Units), que es projectarà diumenge 1 de desembre.

Tots els passis del Cicle de Cinema en Versió Original, que organitzen la Diputació de Tarragona i l’Associació Cultural Anima’t, es fan els diumenges a les 19 h. Les entrades tenen un preu de 6 euros i es poden comprar una hora abans de cada passi al vestíbul de l’Auditori Diputació (carrer de Pere Martell, 2. Tarragona).

Aquesta tardor aquest mateix auditori acull també el cicle Gaudí, impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català, que ofereix una programació estable mensual, els últims dijous de cada mes a les 19 h. Així, cada mes es podrà veure una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent a un preu molt ajustat. A Tarragona es projectarà, dijous 31 d’octubre, la pel·lícula Pájaros de Pau Durà; dijous 28 de novembre, Casa en flames, de Dani de la Orden; i el 19 desembre Segundo Premio d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez.

L’entrada per a aquest cicle té un preu de 4,5 € i es podrà comprar, igual que en el cicle de versió original, a partir d’una hora abans de l’inici de cada sessió, al mateix Auditori.