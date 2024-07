Dinou pinzells que parlen el mateix idioma

Aquest passat dijous, 11 de juliol, s’inaugurava a Tarragona una exposició de pintura col·lectiva que aplega un total de dinou artistes, els quals han cedit una de les seves obres perquè siguin exposades a la Galeria d’Art La Catedral.

El llistat d’autors, format sobretot per creadors tarragonins o del Camp de Tarragona, inclou noms com el del riudomenc Jobacasén, que exposa la seva obra Màquina de treball; la vallenca Josepa Miró Turmo, de la qual se’n pot veure la pintura Conversació al cafè; Tomàs Valls Bigorra, pintor tarragoní emergent, que es va donar a conèixer com a pintor un cop jubilat, i que exposa el quadre Roses; o el també tarragoní Pere Joan Salas, que exposa l’aquarel·la Els daurats de la nostra Tarragona. Manuel Alcalà, Antonio Cabello, Roman Cunillera, Rosalia Dols, Emma Domínguez, Anton Eguiguren, Eduard Fortuny, Julio Garcia, GELO, Josep Iglesias, Beni Izquierdo, Ethel Martí, Sonia Ordeig Fournier, Javier Riera i Tomàs Torné completen la llista de pintors convidats.

La mostra és, a la vegada, un recorregut força interessant pels diversos corrents pictòrics que han interessat els artistes convidats. Així, el públic pot transitar per l’impressionisme realista de Julio García, l’aquarel·la japonesa de Rosalia Dols, el colorisme d’Antón Eguiguren o el surrealisme i l’abstracció de Javier Riera.

L’entrada a la Galeria La Catedral és lliure, i les obres, a més de ser contemplades, es poden comprar, ja que estan a la venda. A més, la galeria manté en paral·lel l’exposició d’obres seleccionades de grans mestres de la pintura catalana de finals del segle XIX i principis i mitjans del segle XX.

Per a la inauguració Enric Batalla, director i comissari de La Catedral, va comptar amb la presència d’un bon nombre dels artistes que exposen en aquesta Col·lectiva, que estarà en funcionament fins al pròxim 4 d’agost.

La Galeria d’Art La Catedral de Tarragona va obrir portes el passat mes de gener amb la voluntat de convertir-se en centre neuràlgic de la pintura tarragonina, i també en difusora de l’art per a tot tipus de públic, inclòs l’infantil. La galeria és al carrer del Claustre número 7 de Tarragona.