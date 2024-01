La Neulada, una tradició que ha tornat per quedar-se

L’església de Sant Joan de Valls llueix, per quart any consecutiu, la Neulada, una singular decoració formada per vuit enfilalls que cauen a banda i banda de l’altar major. La Neulada és una tradició que es va recuperar a la ciutat de Valls l’any 2020, per iniciativa de la Unió Anelles de la Flama (UAF). «Vam trobar documentada la tradició de penjar neules a la nau central de l’Església de Sant Joan fins a finals del segle XIX», explica Albert Oliva. Aquesta tradició, detalla el president de la UAF, no és exclusiva de la ciutat de Valls, ja que s’ha mantingut viva a llocs com les Illes Balears, especialment a Mallorca, o en ciutats com Barcelona o Centelles. El que no se sap del cert, però, és el simbolisme d’aquest costum: «Aquestes neules, que antigament podien ser de pa o alguna altra pasta que es menja, tenen un origen popular, i per tant el seu simbolisme es perd en el temps. Potser representen els estels que hi ha al cel la Nit de Nadal, o les teranyines que hi ha a dins de la cova…». Al final, apunta l’Albert, no deixa de ser una decoració més que es llueix en una data molt assenyalada: «Des de l’Edat Mitjana i fins a principis del segle XX, les esglésies eren com grans teatres, i sovint tenien ornaments com aquest».

El que sí que es té per segur és que la Neulada és una tradició vinculada al cicle de Nadal, que es col·loca la nit del 24 de desembre, i es treu el 2 de febrer, coincidint amb la festa de la Candelera, que també marca el final del cicle litúrgic nadalenc.

En el cas de Valls, els ornaments de paper són rodones treballades amb motius nadalencs i religiosos. La Neulada vallenca consta de quatre enfilalls que cauen a la dreta, i quatre més que cauen a l’esquerra. Cada enfilall és una rengla de neules de 25 metres, que és l’alçada del temple en el punt on hi ha l’altar major. «Per donar un toc de singularitat a la Neulada de Valls, vam decidir que cada enfilall tingués unes sèries compostes per nou neules de color blanc, i una desena neula de color blau, simbolitzant les festes Decennals. Per això, les neules blaves tenen l’anagrama de la Mare de Déu», explica l’Albert. Aquesta idea va sorgir perquè la primera vegada que es va recuperar la Neulada a Valls va ser el Nadal de 2020. «Ho vam decidir així perquè l’any següent tocava Decennals, tot i que al final es van ajornar a causa de la pandèmia», recorda el president de la UAF.

Sigui com sigui, des de l’entitat van considerar «molt interessant» tornar a penjar la Neulada a l’Església de Sant Joan «perquè no deixa de ser una mostra d’art popular i de folklore local».

Precisament, tal com assenyala el seu president, la recuperació del patrimoni festiu local i comarcal és un dels principals àmbits d’actuació de la Unió Anelles de la Flama: «La nostra entitat és una de les més nombroses i actives a la ciutat, i estem presents en les festes més importants de Valls, com Els Tres Tombs, el Carnaval, Corpus o la Festa Major. Des de l’any 1981, a més, ens hem dedicat a recuperar el seguici festiu històric vallenc que estava documentat».

Aquest, subratlla Oliva, «és el projecte més emblemàtic de la UAF, però durant l’any en fem altres, com la mateixa recuperació de la Neulada durant el cicle de Nadal, o altres expressions similars».