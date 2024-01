Padrina, m’expliques una altra rondalla del Rector?

La Joana arriba a Vallfogona de Riucorb per passar les vacances d’estiu amb la padrina Bàrbara, com fa habitualment. Enguany, però, té un nus a la panxa. Per sort, la padrina se les sap totes, i ben aviat descobrirà que les rondalles del Rector de Vallfogona i el seu escolanet són el millor bàlsam per al rau-rau de la nena.

Aquest és el punt de partida del conte il·lustrat Un estel al cel de Vallfogona (Pagès Editors. Col·lecció Nandibú Singular), publicat el passat mes de desembre, en el marc de la commemoració dels 400 anys de la mort de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. El text és obra de Roser Miquel Verdú i Alba Llobet Estévez, totes dues amb un fort vincle familiar i emocional amb el poble on va viure i morir el poeta: si la primera hi estiueja des que era ben petita i no ha deixat mai d’anar-hi, la segona és neta i filla de vallfogonins.

La història, expliquen les autores, lliga present i passat a través de les peripècies de la Joana i de les rondalles que li explica sa padrina. «Per escollir les rondalles ens vam basar en un recull de Joan Amades, que aplega un centenar d’històries atribuïdes al Rector. Pel seu triple vessant de clergue, poeta i personatge popular, al Rector de Vallfogona se li atribueixen múltiples rondalles que s’han transmès de manera oral, no només al poble, sinó arreu de Catalunya. De totes, en vam triar quatre que ens van interessar tant pel fil argumental com perquè veiem que podien arribar molt bé al públic actual», explica l’Alba.

«El fet d’explicar històries s’atribueix encara a la ruralitat», subratlla la Roser. Totes dues autores, detalla, es van posar d’acord «en fer una història de narrativa contemporània, però vinculant passat i present, de manera que pogués connectar amb la gent que viu a Vallfogona de Riucorb».

Les quatre històries que recull el llibre són La rondalla de les pomes, La rondalla de les figues, La rondalla de neda, no neda i uix, i La rondalla dels ulls de poll.

Tot plegat, a més, s’il·lustra amb els dibuixos d’Ignasi Blanch, que ha estat l’artista encarregat de dissenyar la imatge de la commemoració del 400 aniversari de la mort del Rector de Vallfogona.

Amb ell, admet la Roser, «la connexió a l’hora de treballar ha sigut increïble». Les autores admeten també que «veure el text transformat en imatges seves ha sigut espectacular».

Les dues escriptores admeten també que treballar en aquest projecte ha sigut una experiència singular, pel fet que l’una viu a Igualada i l’altra a Budapest, subratllant, però, que tot plegat «ha sigut un procés molt interessant i enriquidor».

Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona (Saragossa, 1579 - Vallfogona de Riucorb, 1623), va escriure poesia, prosa i teatre. La seva obra, d’una qualitat excepcional, va ser reconeguda arreu del Principat ja en vida seva. Després es va convertir en el gran referent de la poesia en llengua catalana fins a la Renaixença. En l’actualitat se’l considera el poeta més destacat del Barroc català.

En paral·lel a aquest reconeixement, el Rector de Vallfogona també va ser conegut per protagonitzar tot un plegat de contalles o d’anècdotes gracioses, que es van anar escampant per via oral arreu del territori durant generacions. Aquestes rondalles estaven fortament alimentades per la seva fama de clergue murri, sorneguer i enginyós.

El llibre Un estel al cel de Vallfogona està dedicat Als padrins i a la gent de Vallfogona, en clar homenatge a la família i al poble al qual les dues autores se senten estretament vinculades. S’adreça a nens i nenes a partir de set anys.