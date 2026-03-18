Turisme, del paper a l’acció
El nou pla de màrqueting turístic de Tarragona neix amb una virtut destacable: la voluntat explícita de passar del paper a l’acció. L’Ajuntament planteja un document operatiu, amb 76 mesures, que parteix d’una diagnosi rigorosa i posa el focus en millorar l’experiència del visitant i incrementar-ne la despesa. És un enfocament lògic en un moment en què les destinacions competeixen no tant per volum com per valor afegit. Tanmateix, el veritable repte no és tant dissenyar accions com executar-les amb coherència i continuïtat. Tarragona disposa d’actius indiscutibles —patrimoni, gastronomia, litoral i agenda cultural—, però el dèficit històric ha estat la manca d’articulació d’aquests recursos en una proposta integrada.
En aquest sentit, el pla apunta bé quan defensa la necessitat de construir experiències completes i cohesionades. Cal, però, anar més enllà del relat. El futur turístic de la ciutat encara té molt recorregut, però aquest creixement ha de ser qualitatiu. Prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat no és només un eslògan, sinó una condició imprescindible per garantir la sostenibilitat econòmica i social del model. Apostar per un visitant que valori el patrimoni, consumeixi producte local i respecti l’entorn és la millor garantia de retorn per a la ciutat.