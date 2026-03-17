Setmana tibant
Els mestres i professors sortiran avui al carrer en una jornada de vaga que manté el torcebraç amb el Govern de la Generalitat que ahir ja van iniciar a les comarques de Barcelona. La intenció dels sindicats convocants és mantenir les accions reivindicatives arreu del país els pròxims dies fins a arribar a divendres, quan es preveu una gran protesta unitària de tots els territoris a la capital catalana. Curiosament, el desencadenant de la protesta és un acord que el mateix govern Illa va considerar «Històric» entre els sindicats CCOO i UGT i el departament d’Ensenyament. Dels dos, la representació més gran la té Comissions Obreres –també en els centres concertats–, mentre que UGT té molta menys representativitat en el sector. La qüestió és que la resta de forces sindicals, sobretot els majoritaris, USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària han considerat l’acord gairebé com una traïció. I a banda del trencament de la unitat d’acció sindical, el rellevant és que la reacció per la unilateralitat de la Generalitat és especialment dura. De moment el Govern no sembla disposat a fer-se enrere i aquesta setmana serà decisiva per saber fins a quin punt els sindicats que protesten estan disposats a tibar la situació.