Joves llogats
La Generalitat ha donat cinc dies, del 9 al 13 de març, perquè els menors de 35 anys poguessin sol·licitar el Bo Lloguer Jove. No serà fins d’aquí a sis mesos que els sol·licitants sabran si els ha correspost l’ajuda pública, que en conjunt representa una despesa de 29 milions d’euros per a un període de dos anys. Encara no hi ha dades relatives al nombre de peticions, però com expliquem avui en el cas de la ciutat de Tarragona haurà estat una tasca complicadíssima per aquells joves que s’hagin proposat aconseguir-la. D’entrada perquè cal tenir el contracte de lloguer vigent i només atenent a les dades de l’Incasòl o fent un repàs a l’oferta dels principals portals immobiliaris, llogar per menys de 700 euros, que és el topall exigit per la Generalitat, és gairebé una entelèquia. La renda també és un element de filtratge de les peticions, però és evident que aquells menors de més de 35 anys amb ingressos –en solitari o compartits– que no siguin precaris acaben pagant lloguers que difícilment no superaran els 700 euros. L’emancipació dels joves és cada vegada més tardana i no és pas per la seva manca de voluntat, sinó perquè l’entorn econòmic, amb salaris baixos i un cost de la vida que sembla créixer exponencialment, no els ajuda a poder-ho fer.