Tarragona i l’aigua
La decisió de renovar el Pla Especial Urbanístic de Protecció (PEUP) de la Mina de l’Arquebisbe és una iniciativa necessària i oportuna. Després de gairebé trenta anys amb el mateix marc normatiu, l’actualització del pla permet adaptar la protecció d’aquesta infraestructura històrica a les realitats urbanístiques, patrimonials i mediambientals del segle XXI. La Mina de l’Arquebisbe no és només una infraestructura hidràulica en funcionament; és també un testimoni excepcional de la història de Tarragona i de la relació de la ciutat amb l’aigua. Construïda a finals del segle XVIII per resoldre els problemes d’abastiment de la ciutat, la seva traça de 28 quilòmetres que connecta l’Alt Camp amb Tarragona continua aportant aigua avui dia. Encara que el seu pes en el consum actual sigui modest, el seu valor patrimonial, històric i simbòlic és indiscutible. La revisió del PEUP arriba, a més, amb noves dades que permeten conèixer millor el recorregut i les característiques de la infraestructura. També és rellevant que el nou pla estableixi criteris més estrictes sobre les construccions pròximes al traçat i promogui rehabilitacions respectuoses amb els materials i les tècniques originals.