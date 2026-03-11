Equilibri de conservació
La creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena representa una fita rellevant per a la protecció del patrimoni natural de Catalunya. Amb prop de 38.900 hectàrees i 22 municipis implicats, el projecte aspira a preservar un espai d’una gran riquesa ecològica, on conviuen paisatges mediterranis amb altres de caràcter més centreeuropeu i boreal, i on s’han identificat més de 4.000 espècies en gairebé un centenar d’hàbitats. En aquest sentit, la creació del parc no és només una aposta ambiental, sinó també una oportunitat per reforçar la identitat territorial i promoure un model de desenvolupament més sostenible. El procés ja no es pot aturar. Almenys així ho verbalitzen des del Govern. La reducció de la superfície inicial i els canvis en la governança, amb més presència dels ajuntaments i dels agents locals, reflecteixen la voluntat d’adaptar el projecte a la realitat social i econòmica de la zona. Els dubtes sobre limitacions a activitats econòmiques que ja estan presents al parc són justificats, però han de tenir resposta en forma d’equilibri entre conservació i activitat econòmica. Només així el futur de la zona serà de creixement i benefici pels pobles implicats.