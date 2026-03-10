Plans per a l’avellana
El govern de la Generalitat va aprovar l’any 2018 el Pla Estratègic per a la Valorització de l’Avellana, un document que va sorgir del departament d’Agricultura amb la participació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la URV a Vila-seca. De fet, el concepte de valorització comportava una tasca específica de promoció, apreciació i augment del consum a tots els nivells possibles, des de les escoles als restaurants d’un producte que ja aleshores afrontava una crisi enorme. Sis anys després la Generalitat presenta una nova iniciativa, el Pla de l’Avellana, amb 25 mesures que han d’ajudar a garantir la producció i el futur del sector. No hi ha massa secrets i segurament comprar el pla estratègic del 2018 i l’actual comportaria comprovar com moltes de les mesures són semblants o ben bé les mateixes. Però, sense una dotació econòmica ajustada, la recuperació serà molt complicada. Els pagesos joves han de poder veure sortides de futur atractives i, sobretot, realistes. El Camp de Tarragona és un territori on l’avellaner ha acompanyat els últims segles de desenvolupament agrari. Ara gairebé no queden pagesos i la globalització –amb un mercat que ha importat sense miraments passant per davant del producte local– ha restat massa rendiment per a fer-la atractiva.