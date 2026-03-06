Avançar amb peus de plom
L’Associació per a l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona avança en la construcció d’una arquitectura institucional que, si culmina amb èxit, pot transformar profundament la capacitat de competir del territori. L’encàrrec d’un estudi per definir l’Agència de Competitivitat i Atracció d’Inversions és pas més d’avenç en aquesta construcció. Però també és un recordatori de la complexitat política que acompanya qualsevol iniciativa supramunicipal en un territori amb interessos tan diversos i, de vegades, tan poc alineats. La voluntat de crear una estructura ‘lleugera i coordinada’ —que eviti encavalcaments amb les estructures municipals existents— és encertada sobre el paper. El repte real, però, és polític: aconseguir que cap municipi se senti perjudicat o marginat en la distribució dels beneficis que pugui generar l’agència. Els greuges comparatius en territoris fragmentats com el Camp de Tarragona no són una amenaça abstracta. Són una realitat que ja ha mostrat els seus efectes: Vila-seca, un dels municipis amb pes industrial més elevat i logístic de la demarcació, és fora de l’associació precisament per manca de confiança institucional. Aquesta absència no és anecdòtica; és simptomàtica.