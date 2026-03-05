Futur lògic i tecnològic
Les dades exposades ahir al Tecnoparc de Reus confirmen que el sector de la tecnologia i la innovació és un motor econòmic plenament actiu. Més de 4.500 professionals, setanta empreses, centenars de projectes de recerca i milers d’estudiants conviuen en un ecosistema que ha sabut créixer de manera sostinguda. El model del Tecnoparc demostra que els hubs tecnològics funcionen quan hi ha una combinació d’universitat, recerca, empresa i administració alineades. No és casualitat que Reus hagi estat reconeguda com a Ciutat de la Ciència i la Innovació. Aquest èxit hauria de servir de referència per a altres ciutats. En aquest sentit, la proposta d’impulsar un centre tecnològic a l’antiga Tabacalera de Tarragona és una oportunitat assumible per la ciutat. La combinació d’equipaments culturals, formatius i tecnològics pot convertir aquest espai en un pol d’atracció de talent i inversió, connectat amb la recerca i amb capacitat de generar milers de llocs de treball qualificats a mitjà i llarg termini. El futur del creixement econòmic passa, inevitablement, per aquests ecosistemes d’innovació. El repte ara és creure-s’ho, cooperar a escala territorial i entendre que la competitivitat del país es construeix sumant hubs, no concentrant-ho tot en un únic centre.