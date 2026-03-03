Tabacalera cultural
El Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament van formalitzar ahir l’acord per ubicar a l’antiga fàbrica de tabacs de Tarragona la futura Biblioteca Provincial. Després de mesos de converses i reunions, els tècnics van comunicar la idoneïtat d’ubicar aquest equipament en la part central de la Tabacalera, a les zones nobles i l’antic assecador. Es dividirà en tres plantes i ocuparà una superfície d’uns 10.000 metres quadrats. La biblioteca, que serà la segona pública més gran de Catalunya quan estigui construïda, compartirà edifici amb el Conservatori de Música o la seu de l’ICAC, entre altres. Es tracta d’una aposta ferma per la cultura en una ciutat, Tarragona, on aquest sector sempre ha reclamat més visibilitat, recursos i, sobretot, espais. Tenir un edifici com la Tabacalera sense ús i al centre de la ciutat era quelcom imperdonable. El projecte de la nova Biblioteca Provincial pot ser l’impuls definitiu a l’antiga fàbrica com a equipament, però també a la ciutat des del vessant cultural. En temps convulsos com els que vivim, l’esperit crític que atorga qualsevol manifestació cultural és imprescindible. Els llibres són el tresor del coneixement i Tarragona els necessita.